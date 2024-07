Während die US-Börsen überwiegend positiv in den Tag starten, geht es in Europa am späten Nachmittag in die andere Richtung. Im DAX gilt das insbesondere für Rheinmetall. Die Rüstungs-Aktie war ohnehin schwach in den Tag gestartet. Kurz vor dem Wochenende wurde daraus dann sogar noch ein deutliches Minus.Rheinmetall startete nach einer starken Handelswoche am Freitag bereits schwach in den Tag. Konzernchef Armin Papperger hatte sich zuvor zum Joint Venture mit dem italienischen Wettbewerber Leonardo ...

