Japans Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Freitag, dass er "die Aktien- und Devisenmärkte mit großer Wachsamkeit beobachten wird." Zusätzliche Zitate Der schwache Yen treibt die Importkosten in die Höhe. Der schwache Yen wirkt sich auf die Preise aus. Marktreaktion USD/JPY verliert aufgrund der verbalen Intervention Japans an Boden und handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...