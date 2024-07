WTI zieht am Freitag einige Verkäufer an und macht einen Teil des Anstiegs vom Vortag wieder wett - Die geopolitischen Spannungen und die Erwartung eines Anstiegs der Kraftstoffnachfrage im Sommer könnten für Unterstützung sorgen - Händler erwarten nun die Veröffentlichung des US NFP am letzten Tag der Woche - Die Preise für US-amerikanisches Rohöl ...

