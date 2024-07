Alphabet ist dabei, die Erlebnisse für Android-Nutzer weiter zu verbessern. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Optimierung der Google Messages-App durch ein Feature-Update, das die Darstellung von Bildern und Nachrichten in RCS-Konversationen neu gestaltet. Mit abgerundeten Textblasenecken, die sich an die oberen Bildkanten anschmiegen, soll ein neues Design das Nutzererlebnis aufwerten. Diese Erneuerung zielt darauf ab, Zusatzpotentiale im weltweiten Markt mobiler Nachrichten zu erschließen, der laut Future Market Insights bis 2033 auf 443,53 Milliarden US-Dollar anwachsen soll.

Neben Verbesserungen an der Nachrichten-App wurden auch Features in Google Fotos und Google Keep erweitert. Dazu gehört die Optimierung des "Locked Folder" für schnelleren Zugriff und die Unterstützung von Multikonten in Google Keep auf Android-Tablets und faltbaren Geräten, [...]

Hier weiterlesen