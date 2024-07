Die Elektroautofirma Nio hat trotz einer aktuellen Preiskriegssituation in der Branche einen Wechsel in der Finanzführung erfahren. Nach dem plötzlichen Rücktritt des bisherigen CFOs aus persönlichen Gründen wurde umgehend ein langjähriger Insider zum neuen Finanzchef ernannt. Diese Person, seit 2016 im Unternehmen, bringt umfangreiche Erfahrungen aus früheren Führungspositionen in der Finanzbranche mit und steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, das Unternehmen durch verschärfte Handelsbedingungen und Preisanpassungen im Zuge neuer EU-Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu lenken. Währenddessen hat sich ein US-Investmenthaus optimistisch über die Marktlage von Nio geäußert und trotz des CFO-Wechsels eine starke operative Leistung und die Aussicht auf hohe Renditen bestätigt. Eine bevorstehende Produkteinführung könnte [...]

