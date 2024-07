Tesla hat es geschafft, sich von früheren Marktsorgen zu erholen und stieg am Freitag erstmals in diesem Jahr in positives Terrain. Die Aktie des Elektroautogiganten erlebte nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts über die Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal, die über den Schätzungen lagen, einen signifikanten Aufschwung. Der Q2 Bericht verzeichnete 443,956 Auslieferungen und sorgte für neues Vertrauen unter Investoren. Diese Zahlen zeigten trotz eines Jahresrückgangs von 4,8% eine Zunahme um 14,8% im Vergleich zum Vorquartal, was darauf hinweist, dass Tesla die anhaltenden Herausforderungen des Marktes geschickt meistert. Im Gegenzug zeigte der ETF-Spezialist ARK durch signifikante Käufe im Biotechnologiesektor - darunter Intellia Therapeutics und Recursion Pharmaceuticals - sowie durch den Erwerb von Anteilen an Pacific Biosciences, dass innovative und disruptive Unternehmen weiterhin im Fokus stehen.

Wechselhaftes Handeln bei ARK ETFs

Währenddessen stieß ARK einige Bestände ab, einschließlich Aktien des Luftfahrzeug-Herstellers AeroVironment sowie Anteile an Incyte Corp und Verve Therapeutics, was eine Anpassung der Portfolios an die Unternehmensleistungen und Marktbedingungen widerspiegelt. Signifikanterweise setzt sich der Trend der Reduktion des Anteils von Tesla im ARKW ETF durch den Verkauf von 3,577 Tesla-Aktien fort. Die dynamischen Handelsbewegungen von ARK unterstreichen die fließende Anlagestrategie, die sich insbesondere auf technologische Durchbrüche konzentriert. Angesichts dieser Entwicklungen scheint Tesla jedoch auf dem besten Weg zu sein, das Jahr 2024 mit einem positiven Momentum zu beenden.

