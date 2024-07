Berlin - Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla würde nach eigenen Angaben eine Kanzlerkandidatur seiner Co-Chefin Alice Weidel begrüßen. "Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde", sagte Chrupalla im ARD-Sommerinterview.



Er kündigte an, dass es darum keinen Machtkampf und keinen Streit zwischen den beiden Parteichefs geben werde. Dennoch müsse die endgültige Entscheidung durch die Gremien der AfD getroffen werden.



Für ihn sei es klar, dass die Partei mit einem Kanzlerkandidaten in die kommende Bundestagswahl ziehe, fügte Chrupalla hinzu. "Wenn wir zweitstärkste Kraft in den Umfragen sind, müssen wir den Frontalangriff auf diese Regierung natürlich bei diesen Bundestagswahlen führen", sagte er.