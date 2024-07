Spanien spielt laut eines Artikels von FyH.es eine bedeutende Rolle in dem Mango-Importgeschäft. Die Importe überschritten 2023 die Schwelle von 85.000 Tonnen, eine Menge, die 2024 weiter steigt. Bildquelle: Pixabay Brasilien führt erneut die Mangolieferungen nach Spanien an, heißt es in dem Artikel weiter, mit einer Menge von rund 47.000 Tonnen 2023, und folgt damit einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...