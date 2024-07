InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - July 8

Purchase of own shares

The Company announces that on 05 July 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 05 July 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 80.4600 Highest price paid per share: £ 82.7800 Average price paid per share: £ 81.5973

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,475,298 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 05 July 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.7800 Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.4600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.5973

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 05/07/2024 09:37:54 BST 84 82.7000 XLON 1025501430813216 05/07/2024 09:40:04 BST 84 82.7200 XLON 1025501430813463 05/07/2024 09:40:47 BST 84 82.7000 XLON 1025501430813561 05/07/2024 09:45:18 BST 84 82.7800 XLON 1025501430813946 05/07/2024 09:45:45 BST 24 82.7800 XLON 1025501430813976 05/07/2024 10:03:56 BST 58 82.5800 XLON 1025501430814966 05/07/2024 10:04:56 BST 37 82.5600 XLON 1025501430815031 05/07/2024 10:05:01 BST 42 82.5200 XLON 1025501430815038 05/07/2024 10:05:01 BST 5 82.5200 XLON 1025501430815039 05/07/2024 10:06:20 BST 10 82.5400 XLON 1025501430815136 05/07/2024 10:10:16 BST 67 82.5600 XLON 1025501430815275 05/07/2024 10:17:51 BST 82 82.5400 XLON 1025501430815544 05/07/2024 10:19:07 BST 43 82.5600 XLON 1025501430815608 05/07/2024 10:20:59 BST 43 82.5400 XLON 1025501430815687 05/07/2024 10:29:08 BST 43 82.4400 XLON 1025501430816018 05/07/2024 10:29:08 BST 58 82.4400 XLON 1025501430816027 05/07/2024 10:31:10 BST 75 82.5400 XLON 1025501430816114 05/07/2024 10:31:10 BST 20 82.5200 XLON 1025501430816115 05/07/2024 10:34:43 BST 52 82.5400 XLON 1025501430816198 05/07/2024 10:35:01 BST 15 82.5400 XLON 1025501430816209 05/07/2024 10:41:16 BST 50 82.5200 XLON 1025501430816546 05/07/2024 10:41:16 BST 5 82.5200 XLON 1025501430816547 05/07/2024 10:47:41 BST 2 82.6400 XLON 1025501430816853 05/07/2024 10:48:05 BST 54 82.6400 XLON 1025501430816895 05/07/2024 10:48:14 BST 56 82.6200 XLON 1025501430816904 05/07/2024 10:48:40 BST 56 82.6000 XLON 1025501430816920 05/07/2024 10:52:36 BST 53 82.5600 XLON 1025501430817140 05/07/2024 10:52:36 BST 23 82.5600 XLON 1025501430817141 05/07/2024 10:58:06 BST 14 82.5200 XLON 1025501430817367 05/07/2024 10:59:18 BST 11 82.5200 XLON 1025501430817399 05/07/2024 10:59:18 BST 26 82.5200 XLON 1025501430817400 05/07/2024 10:59:52 BST 28 82.5000 XLON 1025501430817451 05/07/2024 11:02:26 BST 42 82.5400 XLON 1025501430817574 05/07/2024 11:02:26 BST 6 82.5400 XLON 1025501430817575 05/07/2024 11:05:06 BST 8 82.5000 XLON 1025501430817687 05/07/2024 11:09:29 BST 35 82.5400 XLON 1025501430817863 05/07/2024 11:09:29 BST 16 82.5400 XLON 1025501430817864 05/07/2024 11:16:16 BST 12 82.5000 XLON 1025501430818228 05/07/2024 11:18:46 BST 31 82.5000 XLON 1025501430818314 05/07/2024 11:20:06 BST 58 82.5200 XLON 1025501430818348 05/07/2024 11:22:16 BST 16 82.4800 XLON 1025501430818411 05/07/2024 11:23:45 BST 61 82.4800 XLON 1025501430818486 05/07/2024 11:24:19 BST 8 82.4800 XLON 1025501430818504 05/07/2024 11:25:36 BST 41 82.4800 XLON 1025501430818582 05/07/2024 11:42:13 BST 5 82.4000 XLON 1025501430819164 05/07/2024 11:42:13 BST 76 82.4000 XLON 1025501430819165 05/07/2024 11:49:12 BST 45 82.3600 XLON 1025501430819388 05/07/2024 11:51:14 BST 1 82.3600 XLON 1025501430819466 05/07/2024 11:51:14 BST 43 82.3600 XLON 1025501430819467 05/07/2024 11:55:43 BST 1 82.3400 XLON 1025501430819643 05/07/2024 11:57:43 BST 47 82.3400 XLON 1025501430819741 05/07/2024 12:00:01 BST 47 82.3200 XLON 1025501430819820 05/07/2024 12:01:09 BST 46 82.3400 XLON 1025501430819906 05/07/2024 12:01:26 BST 55 82.3000 XLON 1025501430819912 05/07/2024 12:03:20 BST 50 82.3000 XLON 1025501430819981 05/07/2024 12:03:20 BST 1 82.3000 XLON 1025501430819982 05/07/2024 12:03:40 BST 18 82.3000 XLON 1025501430819986 05/07/2024 12:08:13 BST 75 82.3600 XLON 1025501430820238 05/07/2024 12:10:27 BST 47 82.3200 XLON 1025501430820336 05/07/2024 12:22:41 BST 1 82.2600 XLON 1025501430820904 05/07/2024 12:22:41 BST 41 82.2600 XLON 1025501430820905 05/07/2024 12:27:15 BST 42 82.2400 XLON 1025501430821207 05/07/2024 12:27:47 BST 64 82.2400 XLON 1025501430821234 05/07/2024 12:28:04 BST 46 82.2200 XLON 1025501430821258 05/07/2024 12:38:26 BST 79 82.1600 XLON 1025501430821716 05/07/2024 12:43:00 BST 34 82.1600 XLON 1025501430821879 05/07/2024 12:43:00 BST 17 82.1600 XLON 1025501430821880 05/07/2024 12:43:29 BST 55 82.1600 XLON 1025501430821915 05/07/2024 12:43:53 BST 8 82.1600 XLON 1025501430821936 05/07/2024 12:43:59 BST 51 82.1400 XLON 1025501430821941 05/07/2024 12:44:28 BST 22 82.1200 XLON 1025501430821963 05/07/2024 12:44:58 BST 3 82.1200 XLON 1025501430821989 05/07/2024 12:51:02 BST 72 82.0000 XLON 1025501430822241 05/07/2024 13:11:09 BST 48 82.1200 XLON 1025501430823274 05/07/2024 13:13:40 BST 48 82.1000 XLON 1025501430823542 05/07/2024 13:16:50 BST 61 82.1000 XLON 1025501430823667 05/07/2024 13:17:19 BST 48 82.0800 XLON 1025501430823678 05/07/2024 13:18:03 BST 50 82.0800 XLON 1025501430823723 05/07/2024 13:31:38 BST 56 82.0000 XLON 1025501430824638 05/07/2024 13:33:44 BST 56 81.9800 XLON 1025501430824729 05/07/2024 13:36:38 BST 72 81.9800 XLON 1025501430824855 05/07/2024 13:47:46 BST 73 81.9400 XLON 1025501430825355 05/07/2024 13:56:53 BST 37 81.9000 XLON 1025501430826623 05/07/2024 13:58:15 BST 55 81.8800 XLON 1025501430826896 05/07/2024 13:59:56 BST 21 81.8800 XLON 1025501430827008 05/07/2024 13:59:56 BST 34 81.8800 XLON 1025501430827010 05/07/2024 14:07:59 BST 73 81.8400 XLON 1025501430827471 05/07/2024 14:17:24 BST 54 81.8600 XLON 1025501430828260 05/07/2024 14:17:37 BST 54 81.8400 XLON 1025501430828269 05/07/2024 14:25:45 BST 73 81.9000 XLON 1025501430828702 05/07/2024 14:30:04 BST 74 82.0400 XLON 1025501430828978 05/07/2024 14:32:04 BST 42 82.0800 XLON 1025501430829560 05/07/2024 14:32:18 BST 42 82.1200 XLON 1025501430829603 05/07/2024 14:32:19 BST 42 82.1000 XLON 1025501430829607 05/07/2024 14:32:35 BST 1 82.1000 XLON 1025501430829672 05/07/2024 14:33:58 BST 43 82.1200 XLON 1025501430829900 05/07/2024 14:34:01 BST 43 82.1000 XLON 1025501430829907 05/07/2024 14:35:12 BST 41 82.1200 XLON 1025501430830055 05/07/2024 14:35:12 BST 3 82.1200 XLON 1025501430830056 05/07/2024 14:35:12 BST 44 82.1000 XLON 1025501430830058 05/07/2024 14:35:12 BST 40 82.1000 XLON 1025501430830059 05/07/2024 14:38:46 BST 55 81.9400 XLON 1025501430830354 05/07/2024 14:38:54 BST 55 81.9200 XLON 1025501430830356 05/07/2024 14:39:30 BST 1 81.9000 XLON 1025501430830407 05/07/2024 14:39:30 BST 35 81.9000 XLON 1025501430830408 05/07/2024 14:43:35 BST 57 81.9400 XLON 1025501430830751 05/07/2024 14:44:00 BST 57 81.9000 XLON 1025501430830804 05/07/2024 14:45:12 BST 38 81.8600 XLON 1025501430830848 05/07/2024 14:48:01 BST 71 81.7800 XLON 1025501430831079 05/07/2024 14:48:01 BST 2 81.7800 XLON 1025501430831080 05/07/2024 14:54:36 BST 4 81.7400 XLON 1025501430831442 05/07/2024 14:54:36 BST 51 81.7400 XLON 1025501430831443 05/07/2024 14:56:50 BST 55 81.7200 XLON 1025501430831698 05/07/2024 14:57:25 BST 37 81.7000 XLON 1025501430831748 05/07/2024 15:02:38 BST 41 81.7800 XLON 1025501430832074 05/07/2024 15:02:52 BST 1 81.7800 XLON 1025501430832086 05/07/2024 15:02:52 BST 32 81.7800 XLON 1025501430832087 05/07/2024 15:05:44 BST 72 81.7800 XLON 1025501430832311 05/07/2024 15:11:36 BST 75 81.8200 XLON 1025501430832771 05/07/2024 15:18:45 BST 72 81.8800 XLON 1025501430833586 05/07/2024 15:22:05 BST 73 81.8400 XLON 1025501430833860 05/07/2024 15:29:35 BST 33 81.8200 XLON 1025501430834658 05/07/2024 15:29:35 BST 41 81.8200 XLON 1025501430834659 05/07/2024 15:30:00 BST 36 81.7800 XLON 1025501430834683 05/07/2024 15:32:10 BST 76 81.7800 XLON 1025501430835404 05/07/2024 15:32:11 BST 47 81.7400 XLON 1025501430835409 05/07/2024 15:33:03 BST 39 81.7000 XLON 1025501430835572 05/07/2024 15:33:22 BST 38 81.6800 XLON 1025501430835664 05/07/2024 15:33:49 BST 40 81.6600 XLON 1025501430835748 05/07/2024 15:35:51 BST 82 81.6600 XLON 1025501430835925 05/07/2024 15:35:57 BST 52 81.6200 XLON 1025501430835941 05/07/2024 15:36:01 BST 22 81.6800 XLON 1025501430835975 05/07/2024 15:37:45 BST 75 81.7000 XLON 1025501430836432 05/07/2024 15:39:08 BST 5 81.6200 XLON 1025501430836610 05/07/2024 15:39:08 BST 1 81.6200 XLON 1025501430836611 05/07/2024 15:39:21 BST 68 81.6200 XLON 1025501430836644 05/07/2024 15:42:39 BST 75 81.6200 XLON 1025501430836965 05/07/2024 15:43:02 BST 36 81.6000 XLON 1025501430837035 05/07/2024 15:45:10 BST 4 81.5200 XLON 1025501430837433 05/07/2024 15:45:10 BST 68 81.5200 XLON 1025501430837434 05/07/2024 15:46:00 BST 1 81.4600 XLON 1025501430837646 05/07/2024 15:46:02 BST 42 81.4600 XLON 1025501430837664 05/07/2024 15:47:46 BST 42 81.4000 XLON 1025501430837895 05/07/2024 15:47:58 BST 42 81.3600 XLON 1025501430837933 05/07/2024 15:49:31 BST 75 81.3600 XLON 1025501430838264 05/07/2024 15:51:01 BST 78 81.2800 XLON 1025501430838506 05/07/2024 15:52:31 BST 74 81.1400 XLON 1025501430838821 05/07/2024 15:54:50 BST 23 81.1200 XLON 1025501430839235 05/07/2024 15:54:50 BST 51 81.1200 XLON 1025501430839236 05/07/2024 15:57:35 BST 74 81.1200 XLON 1025501430839640 05/07/2024 16:00:01 BST 75 81.0800 XLON 1025501430839947 05/07/2024 16:02:08 BST 81 81.0800 XLON 1025501430840202 05/07/2024 16:03:56 BST 81 81.0200 XLON 1025501430840409 05/07/2024 16:06:32 BST 74 81.0000 XLON 1025501430840626 05/07/2024 16:06:33 BST 52 80.9600 XLON 1025501430840649 05/07/2024 16:07:18 BST 32 80.9200 XLON 1025501430840713 05/07/2024 16:08:02 BST 42 80.9200 XLON 1025501430840803 05/07/2024 16:09:30 BST 76 80.8600 XLON 1025501430840948 05/07/2024 16:13:41 BST 50 80.9200 XLON 1025501430841419 05/07/2024 16:13:46 BST 50 80.9000 XLON 1025501430841426 05/07/2024 16:15:35 BST 46 80.9000 XLON 1025501430841520 05/07/2024 16:16:14 BST 61 80.9000 XLON 1025501430841546 05/07/2024 16:17:40 BST 61 80.8800 XLON 1025501430841636 05/07/2024 16:19:56 BST 80 80.9000 XLON 1025501430841808 05/07/2024 16:20:25 BST 52 80.8800 XLON 1025501430841841 05/07/2024 16:20:25 BST 3 80.8800 XLON 1025501430841842 05/07/2024 16:20:34 BST 49 80.8600 XLON 1025501430841854 05/07/2024 16:21:01 BST 57 80.8600 XLON 1025501430841869 05/07/2024 16:24:04 BST 46 80.7400 XLON 1025501430842042 05/07/2024 16:24:04 BST 46 80.7200 XLON 1025501430842044 05/07/2024 16:24:42 BST 1 80.6800 XLON 1025501430842074 05/07/2024 16:28:12 BST 46 80.5800 XLON 1025501430842297 05/07/2024 16:28:13 BST 46 80.5600 XLON 1025501430842298 05/07/2024 16:31:29 BST 45 80.4800 XLON 1025501430842731 05/07/2024 16:31:31 BST 45 80.4600 XLON 1025501430842738 05/07/2024 16:34:59 BST 49 80.8000 XLON 1025501430843123 05/07/2024 16:34:59 BST 49 80.7800 XLON 1025501430843125 05/07/2024 16:35:01 BST 1 80.7600 XLON 1025501430843156 05/07/2024 16:40:04 BST 44 80.6000 XLON 1025501430843581 05/07/2024 16:40:13 BST 44 80.5800 XLON 1025501430843591 05/07/2024 16:43:06 BST 44 80.6000 XLON 1025501430843886 05/07/2024 16:43:30 BST 44 80.6000 XLON 1025501430843921 05/07/2024 16:44:40 BST 1 80.6200 XLON 1025501430844007 05/07/2024 16:46:45 BST 44 80.6000 XLON 1025501430844235 05/07/2024 16:46:45 BST 44 80.5800 XLON 1025501430844242 05/07/2024 16:46:53 BST 1 80.5400 XLON 1025501430844260 05/07/2024 16:49:27 BST 45 80.6400 XLON 1025501430844560 05/07/2024 16:49:29 BST 45 80.6200 XLON 1025501430844568 05/07/2024 16:52:01 BST 48 80.7200 XLON 1025501430844932 05/07/2024 16:52:01 BST 48 80.7000 XLON 1025501430844936 05/07/2024 16:53:25 BST 1 80.7000 XLON 1025501430845118 05/07/2024 16:55:00 BST 30 80.7000 XLON 1025501430845220 05/07/2024 16:55:00 BST 32 80.7000 XLON 1025501430845221 05/07/2024 16:55:05 BST 43 80.7000 XLON 1025501430845228 05/07/2024 16:56:30 BST 26 80.6600 XLON 1025501430845383 05/07/2024 16:57:04 BST 44 80.6200 XLON 1025501430845438 05/07/2024 16:57:55 BST 12 80.6600 XLON 1025501430845569 05/07/2024 16:57:55 BST 7 80.6600 XLON 1025501430845570 05/07/2024 17:00:35 BST 46 80.6600 XLON 1025501430845966 05/07/2024 17:00:52 BST 46 80.6400 XLON 1025501430846030 05/07/2024 17:01:54 BST 11 80.6800 XLON 1025501430846133 05/07/2024 17:01:54 BST 49 80.6800 XLON 1025501430846134 05/07/2024 17:01:56 BST 60 80.6600 XLON 1025501430846138 05/07/2024 17:03:54 BST 34 80.5400 XLON 1025501430846291 05/07/2024 17:03:54 BST 15 80.5400 XLON 1025501430846292 05/07/2024 17:04:09 BST 32 80.6200 XLON 1025501430846380 05/07/2024 17:04:09 BST 17 80.6200 XLON 1025501430846381 05/07/2024 17:07:17 BST 10 80.6200 XLON 1025501430846769 05/07/2024 17:07:17 BST 35 80.6200 XLON 1025501430846770 05/07/2024 17:08:29 BST 51 80.6400 XLON 1025501430846894 05/07/2024 17:09:03 BST 62 80.6400 XLON 1025501430846946 05/07/2024 17:09:27 BST 62 80.6200 XLON 1025501430846989 05/07/2024 17:09:41 BST 1 80.6400 XLON 1025501430847037 05/07/2024 17:10:35 BST 64 80.6600 XLON 1025501430847255 05/07/2024 17:13:43 BST 43 80.6800 XLON 1025501430848151 05/07/2024 17:13:43 BST 43 80.6600 XLON 1025501430848156 05/07/2024 17:14:40 BST 16 80.7000 XLON 1025501430848275 05/07/2024 17:14:40 BST 37 80.7000 XLON 1025501430848276 05/07/2024 17:14:58 BST 10 80.6800 XLON 1025501430848328 05/07/2024 17:16:19 BST 46 80.7600 XLON 1025501430848583 05/07/2024 17:17:21 BST 54 80.8400 XLON 1025501430848801 05/07/2024 17:17:34 BST 46 80.8200 XLON 1025501430848815 05/07/2024 17:19:42 BST 57 80.9000 XLON 1025501430849092 05/07/2024 17:20:00 BST 57 80.9000 XLON 1025501430849159 05/07/2024 17:21:01 BST 54 80.9000 XLON 1025501430849425 05/07/2024 17:22:58 BST 49 80.7600 XLON 1025501430849832 05/07/2024 17:23:16 BST 49 80.7400 XLON 1025501430849857 05/07/2024 17:24:18 BST 42 80.7400 XLON 1025501430849979 05/07/2024 17:25:20 BST 45 80.7200 XLON 1025501430850125 05/07/2024 17:25:28 BST 64 80.7200 XLON 1025501430850154 05/07/2024 17:26:57 BST 6 80.7400 XLON 1025501430850406 05/07/2024 17:26:57 BST 60 80.7400 XLON 1025501430850407 05/07/2024 17:28:28 BST 22 80.7400 XLON 1025501430850740 05/07/2024 17:28:28 BST 20 80.7400 XLON 1025501430850741 05/07/2024 17:29:24 BST 55 80.7400 XLON 1025501430850995 05/07/2024 17:29:36 BST 28 80.7400 XLON 1025501430851039 05/07/2024 17:29:48 BST 55 80.7400 XLON 1025501430851104 05/07/2024 17:29:48 BST 38 80.7400 XLON 1025501430851105

