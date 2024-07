Nach Darstellung von SMC-Research sind die Erlöse von Pyrum weiterhin niedrig, aber das Unternehmen macht operative Fortschritte, die zu einer deutlichen Verbesserung der Zahlen in den nächsten Quartalen führen dürften. SMC-Analyst Holger Steffen leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab und sieht gute Chancen für eine baldige Kursbelebung.

Laut SMC-Research gehe es bei Pyrum gut voran. Die Quartalszahlen zeigen dies mit einem niedrigen Umsatz von 0,3 Mio. Euro und einem Verlust von -2,7 Mio. Euro zwar noch nicht, aber dieses Bild werde sich in den nächsten Quartalen sukzessive verbessern. Denn aktuell werde der Output der beiden neuen Produktionslinien sukzessive hochgefahren, was rasch für steigende Erlöse sorgen werde. Außerdem machen die Projekte mit Partnern Fortschritte, so dass erste Investitionsentscheidungen noch in diesem Jahr getroffen werden dürften, so die Analysten.

Damit bestehe für die nächsten Jahre eine gute Basis für stark steigende Erlöse, mit denen nach Kalkulation der Analysten 2026 ein deutlicher Sprung in die Gewinnzone gelingen sollte. Sie sehen auf dieser Basis den fairen Wert der Aktie bei 59,60 Euro und damit weit über dem aktuellen Kurs.

Aktuell werde die Kursentwicklung aus ihrer Sicht durch geplante Kapitalmaßnahmen noch gedeckelt, deren erfolgreichen Abschluss die Analysten auf hypothetischer Basis bereits eingeplant haben. Nach dem Vollzug sehen sie mit weiteren operativen Fortschritten gute Chancen für eine deutliche Belebung bei der Aktie und bekräftigen ihr Urteil "Speculative Buy".

