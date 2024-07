NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 38 auf 45 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Wilson rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zwar mit guten Quartalsresultaten. Die bislang relativ starke Kursentwicklung in diesem Jahr spiegele aber wohl schon deutlich erhöhte Erwartungen wider und dies erschwere die Einordnung. Das höhere Kursziel begründete Wilson mit dem in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2024 / 18:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716