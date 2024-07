Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.530 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei der Münchener Rück, der Porsche Holding und der Hannover Rück. Abschläge gab es entgegen dem entgegen dem Trend bei Continental, der Deutschen Bank und RWE.



"Der Rechtsruck ist in Frankreich ein Stück weit ausgeblieben", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Allerdings ist im Moment überhaupt nicht klar, wie Frankreich in den nächsten Jahren regiert werden kann. Die Börsen atmen angesichts des ausgebliebenen Rechtsrucks in einer ersten Reaktion zwar erleichtert auf. Für ein dauerhaftes Aufatmen wollen die Kapitalmärkte allerdings sehen, dass Frankreich stabil und ohne hohe zusätzliche neue Schulden regiert werden kann."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0832 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9232 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 86,17 US-Dollar, das waren 37 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.