Tesla hat kürzlich seine bunte Laserstrahlen-Show und Partytunel in der Grünheide-Fabrik gepriesen und damit den neuen Rave-Club namens "Hamster" enthüllt. Diese kreative Initiative findet neben den positiven Nachrichten über die jüngsten Auslieferungszahlen statt. Über das zweite Quartal lieferte Tesla 443.956 Elektroautos aus, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Dies führte zu einer stärkeren Erholungsrally der Aktie. Trotz dieser Erfolge sieht sich das Unternehmen weiterhin Herausforderungen gegenüber, insbesondere bei der Nachfrage in China.

Ambitionierte Zukunftspläne

Elon Musk plant jedoch, Tesla zu einem führenden KI-Unternehmen zu machen. Neben der fortschreitenden Entwicklung von autonomen Fahrzeugen strebt Tesla die Massenproduktion humanoider Roboter wie "Optimus" an. Musks Vision sieht eine Unternehmensbewertung von bis zu 30 Billionen US-Dollar vor. Diese ehrgeizigen Pläne sind jedoch kein Garant für immediate Kursgewinne. Musks Optimismus, vor allem in Bezug auf short-sell-Positionen, wird von Marktakteuren oft skeptisch betrachtet. Der Fokus liegt nun auf den kommenden Geschäftszahlen und Fortschritten im autonomen Fahren, die die zukünftige Performance der Aktie maßgeblich beeinflussen werden.

