Aktienrückkauf und Marktprognosen

Die Siemens AG hat im Rahmen ihres Aktienrückkaufs weitere 246.197 Aktien zwischen dem 1. und 7. Juli 2024 erworben. Seit Beginn des Programms am 12. Februar 2024 wurden insgesamt 2.795.051 Aktien durch die im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) beauftragte Bank zurückgekauft. Dieser Rückkauf soll das Vertrauen der Investoren stärken und den Aktienwert langfristig stützen. Währenddessen zeigte die Siemens-Aktie positive Bewertungen von Analysten. Das US-Analysehaus Bernstein Research bestätigt den "Outperform"-Status mit einem Kursziel von 222 Euro und sieht unerklärliche Abschläge trotz der Portfolio-Verschlankung, was auf unterbewertetes Potenzial hinweist.

Die kanadische Bank RBC stuft Siemens ebenfalls auf "Outperform" ein, mit einem Kursziel von 195 Euro. Sie hebt hervor, dass die Investitionsgüterindustrie in Europa nach einer Stagnationsphase im ersten Quartal organisch um 2 Prozent im zweiten Quartal gewachsen ist und erwartet ein weiteres Wachstum von 4 Prozent in der zweiten Jahreshälfte. Siemens zählt dabei zu den bevorzugten Werten aufgrund seiner starken Marktposition und positiven Wachstumsaussichten. Diese Analystenmeinungen unterstreichen das Vertrauen in Siemens' zukünftige Performance und könnten die Anlegerstimmung weiter positiv beeinflussen.

