FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 710 (690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REACH PRICE TARGET TO 100 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CORRECTED: JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 375 (365) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6400 (6000) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 365 (375) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MELROSE INDUSTRIES TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 650 PENCE - UBS CUTS GSK TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1580 (2040) PENCE - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1040 (947) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob