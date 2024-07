Ein Blick auf die Dienstreisen von KMU zeigt die Bedeutung des Binnenmarktes für die hiesige Wirtschaft - und das Scheitern der Verkehrswende.Geschäftsreisen gehören auch im Mittelstand längst zum Alltag. Wie stark mittelständische Unternehmen hierzulande, bzw. in Europa, verwurzelt sind, zeigt ein Blick auf die Reiseziele. So finden 98,8% aller Dienstreisen von deutschen KMUs innerhalb Europas statt - davon 88,7% in Deutschland. Das verdeutlicht einmal mehr der Stellenwert der EU und des Binnenmarktes für die Unternehmen. Außerhalb von Europa ist Asien das wichtigste Reiseziel, deutlich ...

