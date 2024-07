EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

DEFENCE ERHÄLT ‚NO OBJECTION LETTER' VON DER KANADISCHEN GESUNDHEITSBEHÖRDE HEALTH CANADA FÜR SEINE PHASE I-STUDIE MIT ACCUM-002 (ACCUTOX) ALS MOLEKÜL ZUR KREBSBEKÄMPFUNG BEI PATIENTEN MIT MELANOMEN



08.07.2024 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFFPRESSEMITTEILUNG DEFENCE ERHÄLT ‚NO OBJECTION LETTER' VON DER KANADISCHEN GESUNDHEITSBEHÖRDE HEALTH CANADA FÜR SEINE PHASE I-STUDIE MIT ACCUM-002 (ACCUTOX) ALS MOLEKÜL ZUR KREBSBEKÄMPFUNG BEI PATIENTEN MIT MELANOMEN Vancouver, Britisch Columbia, Kanada, den 8. Juli 2024 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass es einen No Objection Letter ("NOL") von Health Canada für seine klinische Studie mit der Nummer ACCUM-002-01 und dem Titel "A Phase I trial of Intratumoral Administration of ACCUM-002TM as a Monotherapy and in Combination with Opdualag in Patients with Unresectables, Stage IIIB and IV, Melanoma" ("Eine Phase I-Studie zur intratumoralen Verabreichung von ACCUM-002TM als Monotherapie und in Kombination mit Opdualag bei Patienten mit inoperablen Melanomen im Stadium IIIB und IV") erhalten hat. Die Hauptziele dieser Studie bestehen darin, die Sicherheit und Verträglichkeit der intratumoralen Verabreichung von AccuTOX® als Monotherapie und in Kombination mit Opdualag (das den LAG-3 Checkpointinhibitor Relatlimab und den PD-1-Inhibitor Nivolumab kombiniert) zu untersuchen. Die sekundäre Zielsetzung ist es, vorläufige Daten über die Wirksamkeit zu erhalten und die maximal verträgliche Dosis ("MTD") und die empfohlene Dosis für Phase 2 ("RP2D") von AccuTOX® zur Nutzung als Immunbooster und Molekül zur Krebsbekämpfung festzulegen. Laut Vision Research Reports wurde der globale Markt für die Krebsimmuntherapie für 2023 auf 125,73 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass das Volumen bis 2033 auf 280,11 Milliarden US-Dollar steigen wird, was einem durchschnittlichen jährlichem Wachstum (CAGR) von 8,34 % während des Prognosezeitraums von 2024 bis 2033 entspricht. https://www.biospace.com/article/releases/cancer-immunotherapy-market-size-to-increase-usd-280-11-bn-by-2033/ Das Team von Defence ist schon dabei, diese Phase I-Studie in Kanada vorzubereiten. Diese wird wahrscheinlich sowohl in Quebec als auch in Ontario durchgeführt, wobei die Namen der betreffenden Krankenhäuser bei Abschluss der Vereinbarungen mitgeteilt werden. "AccuTOX® ist das Referenzprodukt von Defence im Bereich der Krebstherapeutika. In dieser Phase I-Studie geht es darum, in erster Linie die Sicherheit und zweitens die Wirksamkeit dieses Produkts nachzuweisen und zu bestätigen. Wir freuen uns darauf, diese Phase I-Studie in Kanada vorzubereiten zu können. Defence bleibt damit seiner Verpflichtung zur Abdeckung von bisher unerfüllten klinischen Bedürfnissen und zur Verfolgung seines Ziels, zum weltweit führenden Unternehmen bei der Entwicklung von innovativen Therapien zur Krebsbekämpfung zu werden, treu", erklärte Sebastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht und ihre Verarbeitung und Aktivitäten unterstützt. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Director Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.



08.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com