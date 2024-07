EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics erweitert Tech-Partnerschaft für Biosimilars mit Sandoz



08.07.2024 / 14:00 CET/CEST

Just - Evotec Biologics erweitert Partnerschaft mit Sandoz für Entwicklung und kommerzielle Herstellung von Biosimilars

Sandoz-Entwicklungspipeline wird potenziell um weitere Biosimilars erweitert

Weitere Garantien für Sandoz langfristige Liefersicherheit für Biosimilars

Hamburg, Deutschland und Seattle, USA, 08. Juli 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass ihr Biologika-Segment, Just - Evotec Biologics, Inc., seine strategische Partnerschaft mit Sandoz erweitert hat. Just - Evotec Biologics wird nach einer frühen wissenschaftlichen Validierung angemessene finanzielle Mittel erhalten sowie weitere Zahlungen, die vom Erreichen von Entwicklungsmeilensteinen ab 2025 abhängen. Die erweiterte Partnerschaft verfestigt Just - Evotec Biologics' Engagement, langfristig Biosimilars für Sandoz zum kommerziellen Einsatz aus ihrer neu gebauten J.POD®-Produktionsanlage für die Biologika-Herstellung auf dem Campus Curie in Toulouse, Frankreich bereitzustellen. Sandoz sichert sich weitere Garantien für die langfristige Versorgung von Patient:innen durch eine Reservierung erheblicher kommerzieller Produktionskapazitäten. Just - Evotec Biologics und Sandoz starteten ihre mehrjährige Technologiepartnerschaft für die unverzügliche Entwicklung und anschließende Produktion mehrerer Biosimilars im Mai 2023. Mit ihren datengetriebenen, vollständig integrierten Designfähigkeiten und ihrer kontinuierlichen Herstellungstechnologie (J.DESIGN) verfolgt Just - Evotec Biologics das Ziel ihren Partnern höchste Qualität und Kosteneffizienz zu liefern. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit Evotecs Mission den Zugang zu Medikamenten für Patient:innen weltweit zu verbessern. Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Sandoz, die auf den bisherigen Erfolgen aufbaut, die wir seit ihrem Start erreicht haben. Die zusätzlichen Moleküle haben das Potenzial, die Versorgung für Millionen von Patient:innen zu verbessern. Die kommerzielle Herstellung aus Toulouse trägt langfristige Versorgungssicherheit für Sandoz' Biosimilar-Portfolio bei. Die kommerzielle Herstellung ist zudem eine Bestätigung unserer Strategie, unseren zweiten J.POD® in Toulouse zu etablieren." Über Sandoz

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) ist der weltweit führende Anbieter von Generika- und Biosimilar-Medikamenten. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf seinem Ziel: Pionierzugang für Patienten. Mehr als 20.000 Menschen mit mehr als 100 Nationalitäten arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Sandoz 800 Millionen Patientenbehandlungen durchführt, was zu erheblichen globalen Einsparungen im Gesundheitswesen und einer noch größeren sozialen Wirkung führt. Das führende Portfolio von rund 1.500 Produkten deckt Krankheiten ab, von Erkältungen bis hin zu Krebs. Die Geschichte von Sandoz mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) reicht bis ins Jahr 1886 zurück. Zu den bahnbrechenden Erfolgen zählen Calcium Sandoz im Jahr 1929, das weltweit erste orale Penicillin im Jahr 1951 und das erste Biosimilar im Jahr 2006. Im Jahr 2023 verzeichnete Sandoz einen Umsatz von 9,6 Milliarden US-Dollar. Über Just - Evotec Biologics

Just - Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen, das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign, Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team von Just - Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften, einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter www.just-evotecbiologics.com . Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5,000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn . Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

SVP Head of Global Corporate Communications

Gabriele.Hansen@evotec.com Hinnerk Rohwedder

Director of Global Corporate Communications

Hinnerk.Rohwedder@evotec.com Investor Relations Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com



