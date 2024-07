EUR/GBP gewinnt an Boden, da die deutsche Handelsbilanz im Mai auf €24,9 Milliarden steigt - Die politische Unsicherheit in Frankreich könnte den Euro belasten - Das Pfund Sterling könnte seinen Abwärtstrend aufgrund der positiven Stimmung nach dem Erdrutschsieg der Labour-Partei begrenzen - EUR/GBP stieg am Montag im frühen europäischen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...