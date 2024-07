Aktienrückkäufe stärken Marktposition

Die UBS sieht laut einer aktuellen Research-Note ihrer Schweizer Großbank vielversprechende Aufwärtspotentiale für den chinesischen Internetkonzern Alibaba Group durch Aktienrückkäufe. In ihrer Analyse bestätigen sie ein "Buy"-Rating, das auf die zu erwartenden positiven Auswirkungen dieser Rückkäufe auf den Aktienkurs verweist. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme das Vertrauen der Investoren stärken und die Aktienperformance verbessern könnte.

In einem weiteren Zug hat die UBS AG, London Branch, die Delistung eines strukturierten Bond-Anleihes von Nasdaq Stockholm AB beantragt, was diesen Schritt für Juli 2024 einleitet. Diese Entscheidung könnte durch eine strategische Neuausrichtung und Optimierung der Finanzstrukturen motiviert sein.

Kapitalanforderungen im Mittelpunkt

Nach der Übernahme der Credit Suisse sind die zukünftigen Kapitalanforderungen der UBS verstärkt in den Fokus gerückt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs belässt die Einstufung der UBS weiterhin auf "Buy" und sieht ein Kursziel von 35 Franken. Diese stabilen Aussichten spiegeln eine solide Unternehmensstrategie wider, trotz der Umstrukturierungsprozesse nach der jüngsten Übernahme. Analysten rechnen dabei nicht mit wesentlichen Änderungen in den Ausschüttungsplänen der UBS, was auf eine nachhaltige finanzielle Position hinweist.

Mit diesen Entwicklungen zeigen sich sowohl die strategische Weitsicht der UBS als auch das Potenzial für eine gesteigerte Marktwertentwicklung.

