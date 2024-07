Die US-Börsen setzten am Montag in der ersten Handelsstunde ihre Rekordjagd fortgesetzt. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Die Anleger blieben zuversichtlich, nachdem am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der Notenbank Argumente für eine erste Zinssenkung noch vor der Präsidentschaftswahl im November geliefert hatte. Sollten die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen für Juni dann nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...