Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0839 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Der Euro knüpfte so an seine jüngsten Kursaufschläge an. Zum Franken hat sich der Euro im Vergleich zum Freitagabend kaum von der Stelle bewegt. Anfängliche Verluste konnte der Euro bis zum späten Nachmittag wieder aufholen. Aktuell steht er mit 0,9719 wieder klar über der Marke von ...

