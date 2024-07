Neuer Restrukturierungsplan

Düsseldorf - Der gemeinsame Vertreter der unbesicherten 7,50%-Anleihe der ERWE Immobilien AG hat bekanntgegeben, dass die geplante Restrukturierung nun verbindlich vereinbart ist. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Fortschritt für das Unternehmen und seine Anleger dar. Die Treuhandgesellschaft KSLK TRUST GmbH hat vier wichtige Immobilienprojekte samt Schulden übernommen: die Postgalerie in Speyer, den Lichthof in Lübeck sowie zwei Objekte in Krefeld. Darüber hinaus wurden grundlegende Änderungen eingeführt, darunter eine tiefgreifende Anpassung der Anleihebedingungen. Die Rückzahlung erfolgt erst bei Immobilienverkäufen mit freier Liquidität.

Zukünftige Strategien

Im Rahmen der neuen Vereinbarungen übernimmt die Treuhandgesellschaft die Rolle des Anleiheemittenten und entbindet ERWE AG von bisherigen Verbindlichkeiten. Eine neue, [...]

