Beobachtungen zur aktuellen Kursentwicklung

Die Morphosys-Aktie wurde am Freitag im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit einem Kurs von 67,65 Euro notiert. Sie erreichte dabei einen Tageshöchststand von 67,80 Euro und einen Tiefstwert von 67,65 Euro. Insgesamt wechselten 664 Aktien den Besitzer. Zum Start des Handelstags lag der Kurs bei 67,70 Euro.

In den letzten 52 Wochen markierte die Aktie am 16. Mai 2024 mit 69,75 Euro ihren Höchststand, was einen Anstieg von 3,10 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde. Das Jahrestief lag am 21. November 2023 bei 14,52 Euro. Würde der Kurs wieder auf dieses Niveau fallen, entspräche das einem Verlust von 78,54 Prozent.

Bilanz und Marktaussichten

Morphosys legte seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2024 am 29. April 2024 vor. [...]

