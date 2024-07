Amazon ist nicht nur in den Bereichen Onlinehandel und Cloud Computing ein Riese. Auch beim Thema Sicherheitslösungen mischt der US-Konzern mit. Allerdings stellt er nun seinen Sicherheitsroboter "Astro for Business" ein. 2021 bringt Amazon seinen Hilfsroboter Astro auf den Markt. Das hundeähnliche Hightechgerät wurde für Aufgaben wie Hausüberwachung und Erinnerungseinstellungen entwickelt. Zudem war das System für Musik- und TV-Wiedergabe vorgesehen. Das Angebot richtete sich nur an Privathaushalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...