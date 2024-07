Aktuelle Kursentwicklung und Dividendenprognose

In den letzten Handelssitzungen konnte die Aktie von freenet an der XETRA-Börse zulegen. Um 15:48 Uhr stieg der Kurs um 0,6 Prozent auf 25,36 EUR. Das Tageshoch wurde dabei bei 25,48 EUR erreicht. Angefangen hatte die Aktie den Tag bei 25,24 EUR. Insgesamt wurden 89.155 freenet-Aktien über XETRA gehandelt. Die Anleger blicken weiterhin optimistisch auf das Papier, auch wenn der aktuelle Kurs noch 7,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,42 EUR liegt, das am 24.04.2024 erreicht wurde. Auf der anderen Seite notierte das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR am 05.08.2023.

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,82 EUR je Aktie erwartet, nach 1,77 EUR im Vorjahr. Experten prognostizieren zudem einen fairen Aktienwert von 30,70 EUR.

Prognosen und Finanzberichte

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz für das bis zum 31.03.2024 abgelaufene Quartal vor. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,55 EUR, verglichen mit 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz erreichte 638,90 Mio. EUR gegenüber 637,80 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was eine leichte Steigerung darstellt. Die Q2-2024-Ergebnisse werden für den 07.08.2024 erwartet, und die kommende Jahresbilanz für Q2-2025 könnte ebenfalls am 07.08.2025 präsentiert werden. Analysten schätzen den Gewinn je Aktie für das Jahr 2024 auf 2,29 EUR.

Mit diesen positiven Prognosen und dem kontinuierlichen Wachstum bleibt die freenet-Aktie weiterhin ein interessantes Investment für Anleger.

