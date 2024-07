Anzeige / Werbung

Tesla Aktie: +27% & Short Squeeze! Neue Phantasie durch Robo-Taxis, Roboter Optimus Bot & KI?

Trotz des Erfolgs steht Tesla vor verschiedenen Herausforderungen. Dazu gehören Produktionsverzögerungen, Qualitätsprobleme und regulatorische Hürden. Außerdem sieht sich das Unternehmen mit zunehmendem Wettbewerb durch etablierte Automobilhersteller und neue Akteure im Bereich der Elektromobilität konfrontiert. Die aktuellen Auslieferungen aus dem letzten Quartal schauen wir uns direkt an, sie lagen unter dem Vorquartal, aber über den Prognosen. Das hat der Aktie einen ersten Auftrieb gegeben, der dann mit weiterer Phantasie bezüglich der Produktvorstellung deutlich an Fahrt gewinnen konnte.

Kritik gibt es auch an den Arbeitsbedingungen in den Tesla-Fabriken und an der Sicherheit der Autopilot. Das könnte mit dem Roboter "Optimus Prime" durchaus eine positive Wende erhalten. Insgesamt bleibt Tesla ein Pionier und treibende Kraft im Bereich der nachhaltigen Mobilität und Energie. Die Zukunft von Tesla sieht vielversprechend aus. Der Kurs ist kurzfristig bestens gelaufen, doch kann dies fortgesetzt werden?

Darüber sprechen wir heute als Update, denn die Quartalszahlen kommen auch in wenigen Tagen über die Ticker. Für das Chartbild wird das Freestoxx-Tool genutzt.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.