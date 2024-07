Verbio hat in den ersten Monaten des Jahres unter dem anhaltenden Druck auf die Ethanol- und THG-Quotenpreise gelitten. Mitte Mai hat das Unternehmen daher wie erwartet noch einmal über ein schwächeres Q3 im Fiskaljahr 2023/24 berichtet. Gleichzeitig hat Vorstand Claus Sauter aber auch ein deutlich besseres viertes Quartal in Aussicht gestellt. Die nächsten Geschäftszahlen gibt es offiziell am 26. August. AKTIONÄR-Leser wissen: Operativ steht die Trendwende bei Verbio noch aus. Der Abwärtstrend ...

