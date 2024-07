The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2024



ISIN Name

AU000000BLD2 BORAL LTD

IT0001029492 SAES GETTERS

US24345A5074 DECISIONPOINT SYS INC.