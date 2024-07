- Veranstaltet "K-Beauty Seller Day" mit dem weltgrößten E-Commerce-Unternehmen und fördert K-Beauty-Innovationen weltweit

Kolmar Korea (KRX: 161890) schließt sich mit Amazon, der weltweit führenden E-Commerce-Plattform, zusammen, um den erfolgreichen globalen Markteintritt von K-Beauty-Marken zu unterstützen.

Sang-hyun Yoon, Vice President of Kolmar Group, delivers welcoming remark at the Amazon K-Beauty Conference Seller Day (Image: Kolmar Korea)

Kolmar Korea gab bekannt, dass es gemeinsam mit Amazon den "Amazon K-Beauty Conference Seller Day" am 27. Juni im InterContinental Hotel in Seoul veranstaltet hat.

An der Veranstaltung nahmen etwa 1.500 Personen teil, darunter Vertreter koreanischer Kosmetikmarken sowie Vertreter aus dem Vertriebs- und Produktionssektor, sowohl online als auch offline. Zu den wichtigsten Teilnehmern gehörten Sang-hyun Yoon, Vizepräsident der Kolmar Group, Hyun-gyu Choi, CEO von Kolmar Korea, Jim Yang, Executive Vice President von Amazon Global Selling Asia Pacific (APAC), und Yuki Suita, Head of Consumer Beauty Business bei Amazon Japan.

In seiner Begrüßungsrede erklärte Sang-hyun Yoon den Zweck der Veranstaltung. Er sagte: "Diese Veranstaltung, die von Kolmar und Amazon organisiert wird, ist mehr als nur eine Geschäftspartnerschaft. Sie zielt darauf ab, die Innovation und den Wert von K-Beauty weltweit zu verbreiten. Wir hoffen, dass diese Veranstaltung ein Eckpfeiler bei der Erkundung globaler Möglichkeiten für K-Beauty und dem Austausch detaillierter Strategien für die Umsetzung sein wird."

Die Veranstaltung fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich K-Beauty auf Amazon großer Beliebtheit erfreut, und beide Unternehmen wollen den Eintritt koreanischer Kosmetikunternehmen in den globalen Markt aktiv unterstützen.

K-Beauty ist so beliebt, dass der Verkauf von K--Beauty-Produkten auf Amazons globalem Markt im vergangenen Jahr um mehr als 75 gestiegen ist. Kolmar Korea führt diesen Trend an, indem es neue Verträge mit 253 Kunden abschließt, vor allem mit Indie-Marken, was einem Anstieg von 48,7 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die beiden Unternehmen planen, weiterhin herausragende Marken zu identifizieren, die mit überzeugenden Konzepten und innovativen Technologien globale Markttrends vorantreiben.

Auf der Veranstaltung war Kolmar Korea mit einem großen Stand vertreten, an dem Hautpflege, Make-up, Sonnenpflege und Kosmetikpakete vorgestellt wurden. Sie boten auch maßgeschneiderte Beratungen für das globale Kosmetikgeschäft an. Außerdem hielt Sang-Keun Han, stellvertretender Direktor des Kolmar Korea F&E-Komplex', einen Vortrag mit dem Titel "Deeply Grounded Confidence: The Competitiveness of Korean Cosmetics." (Tief verwurzeltes Vertrauen: Die Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Kosmetika").

Ein Vertreter von Kolmar Korea sagte: "Diese Veranstaltung ist von großer Bedeutung, da sie den Beginn der Zusammenarbeit zwischen Kolmar Korea, einem globalen Kosmetik-ODM-Unternehmen, das das Wachstum der koreanischen Kosmetikindustrie vorangetrieben hat, und Amazon, dem weltweit größten E-Commerce-Unternehmen, markiert. Kolmar und Amazon werden ein gemeinsames Wachstum anstreben, indem sie den optimalen Weg bieten, um den erfolgreichen Eintritt unserer Kunden in globale Märkte zu unterstützen."

Video mit den Highlights der Veranstaltung: https://www.youtube.com/watch?v=sbqXL8fBgpM

