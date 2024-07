wO Börsenlounge: UbiSoft | ITM Power | Porsche & Microsoft setzt in China auf das iPhone!

Hat Apple in China das sicherere Betriebssystem? Microsoft scheint das anzunehmen. Laut einem Memo, das Bloomberg News vorliegt, dürften die Mitarbeiter des Softwareriesen in China nur noch Produkte von Apple benutzen!Die neue Regelung von Microsoft soll ab September in Kraft treten. Sie ist Teil der Maßnahme "Global Secure Future Initiative" und soll sicherstellen, dass die Mitarbeiter des US-Konzerns den Passwortmanager Microsoft Authenticator und die App Identity Pass verwenden. Apple wird die Anordnung sicherlich freuen. Nvidia bleibt das Thema Nummer 1 an den Märkten. Zieht die Aktie weiter an oder hat sie ihr Zenit erreicht? Geht es nach New Street Analyst Pierre Faragu, dann bewegt …

