Neuer Innenverteidiger und Auswirkungen auf die Aktie

Borussia Dortmund hat den Transfer von Waldemar Anton vom VfB Stuttgart bekanntgegeben. Anton, der bis 2028 unterschrieb, gilt als starker Innenverteidiger und war zuletzt im deutschen EM-Kader. Der 27-Jährige soll als Nachfolger für Mats Hummels aufgebaut werden. Die Verpflichtung wird als strategisch wichtig angesehen, da Anton sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine als Führungspersönlichkeit in Erscheinung tritt. Der Spielerwechsel kommt zu einem Zeitpunkt, als der BVB in der letzten Saison bis ins Champions-League-Finale gelangte.

Börsenrelevante Daten

Im Börsenhandel zeigt sich der Effekt des Transfers auf die BVB-Aktie: Sie notierte zuletzt bei 3,63 EUR, ein Rückgang um 0,7 Prozent. Trotz der [...]

Hier weiterlesen