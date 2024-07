© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Mehr als 9 Prozent legen die Papiere des Solarmodulproduzenten am Montag zu. Der Grund: Analysten von BofA Research sehen Licht am Ende des Tunnels und stufen die Aktie hoch.Die Aktie von SolarEdge Technologies scheint ihren Tiefpunkt erreicht zu haben. Nach mehreren Jahren mit schwierigen Marktbedingungen und unterdurchschnittlicher Performance im Vergleich zu Branchenkollegen, stufen Analysten der Bank of America die Aktie jetzt von Underperform auf Neutral hoch. Dieser Schritt folgt auf den jüngsten Kurseinbruch, der offenbar alle negativen Szenarien bereits eingepreist hat, einschließlich möglicher Wertberichtigungen auf Lagerbestände und Liquiditätsengpässe. "Erhebliche Lagerbestände" …