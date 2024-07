Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Basel, 9. Juli 2024 Matthias Schupp zum CEO von Medartis ernannt



09.07.2024 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medartis gab heute bekannt, dass ihr Verwaltungsrat Matthias Schupp zum CEO ernannt hat, der Anfang November zu Medartis stossen wird. Matthias Schupp wird die Nachfolge von Christoph Brönnimann antreten, der den nahtlosen Übergang sicherstellen wird. Matthias Schupp bringt ausgezeichnete Kenntnisse des globalen Medizintechniksektors mit, da er in den letzten 17 Jahren bei der Straumann-Gruppe verschiedene Führungspositionen in Europa und Lateinamerika innehatte. Während seiner Zeit bei Straumann bewies er eine ausgeprägte Fähigkeit zur Leistung und Transformation. Im Jahr 2014 übernahm er die Position des Senior Vice President von LATAM bei Straumann und wurde 2015 auch CEO von Neodent, wobei er die Region LATAM durch zehn Jahre bedeutenden Wachstums führte und Neodent zu einer führenden globalen Herausforderer-Marke machte. Im Jahr 2016 wurde er in die Geschäftsführung von Straumann berufen. Matthias Schupp begann seine Karriere 1986 bei der Merck KGaA und stieg über das Ländermanagement zum Regional Manager Lateinamerika und USA auf. Im Jahr 2000 wechselte er zu Wella als Managing Director für das Geschäft in Russland und wurde 2004 nach der Übernahme von Wella durch P&G Managing Director Professional Care Portugal. Er erwarb einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und International Business Studies in einem dualen System zwischen der Merck KGaA und der Hochschule Darmstadt. Marco Gadola, Verwaltungsratspräsident von Medartis, sagt: "Matthias ist eine aussergewöhnlich talentierte und dynamische Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Projekten, der Förderung von Wachstum und der Entwicklung erfolgreicher Teams. Er bringt fundiertes Fachwissen in der Medizintechnik sowie grosse Erfahrung in Industrie- und Entwicklungsmärkten mit. Ich möchte Christoph Brönnimann für seine jahrelangen hervorragenden Leistungen danken sowie dafür, dass er Medartis bis zum Eintritt von Matthias im Laufe dieses Jahres weiterführen wird, und wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg." Matthias Schupp fügt hinzu: "Ich freue mich sehr, zum CEO von Medartis ernannt worden zu sein. Es ist ein Unternehmen mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz, einem führenden Portfolio, einem talentierten Team und einem ausgezeichneten Ruf. Ich bin von der Stärke des Unternehmens und seinem Wachstumspotenzial überzeugt und freue mich darauf, Medartis in die nächste Phase der Weiterentwicklung zu führen." Download Foto von Matthias Schupp Über Medartis

Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt über 830 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com . Kontakt: Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

CH-4057 Basel Corporate Communications

Investor contact: investor.relations@medartis.com

Media contact: corporate.communication@medartis.com

+41 61 633 37 36

Ende der Adhoc-Mitteilung