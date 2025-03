Basel - Das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis hat im Geschäftsjahr 2024 Umsatz und Gewinn gesteigert. Für 2025 stellt das Basler Unternehmen dank weiterer Initiativen ein beschleunigtes Wachstum voraus. Zudem steigt Medartis über eine Mehrheitsbeteiligung in Brasilien in den Value-Markt ein. Den Umsatz beziffert Medartis in einem Communiqué vom Dienstag auf 224,8 Millionen Franken nach 212,0 Millionen im Vorjahr. Wie Medartis mitteilte, hat es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...