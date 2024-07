Berlin - Die Pläne der Bundesregierung für Steuererleichterungen bei ausländischen Fachkräften stoßen in der Union auf scharfe Ablehnung. "Die Ampel spaltet und brüskiert die hart arbeitende Bevölkerung", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber der "Bild" (Dienstagsausgabe). "Es braucht Steuersenkungen für alle in Deutschland."



Huber bezeichnete die Steuerrabatt-Pläne der Ampel als "skandalöse Bevorzugung" von Zuwanderern. Fachkräfte locke man mit guten Arbeits- und Standortbedingungen und "nicht mit Steuergeschenken, die den sozialen Frieden gefährden", so Huber.



Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg sagte unterdessen der Zeitung: "Zeitlich befristete Steuerrabatte für ausgesuchte Gruppen werden nachhaltig keinen Erfolg bringen." Vor allem die Klein- und Mittelverdiener müssten bei Steuern und Sozialabgaben generell entlastet werden. "Nur dann wird das Arbeiten in Deutschland für alle wieder attraktiv."