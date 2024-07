DJ Eli Lillys "Mounjaro" wirkt laut Studie besser als "Ozempic" von Novo

Von Ed Carson

NEW YORK (Dow Jones)--Die Abnehmspritze "Mounjaro" des US-Konzerns Eli Lilly hat sich gegenüber dem Konkurrenzprodukt "Ozempic" von Novo Nordisk in einer Studie überlegen gezeigt. In einer Studie, die auf der Webseite der Wissenschaftszeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde, haben übergewichtige Mounjaro-Anwender nach drei Monaten 5,9 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Bei Ozempic sollen es hingegen nur 3,6 Prozent gewesen sein. Nach sechs Monaten hatten die Mounjaro-Anwender 10,1 Prozent ihres Gewichts verloren, gegenüber 5,8 Prozent die sich Ozempic spritzten.

Der Wirkstoff von Mounjaro ist Tirzepatid, während in Ozempic der Wirkstoff Semaglutid enthalten ist. Lilly vertreibt Tirzepatid als Mounjaro zur Behandlung von Diabetes und Zebound zur Gewichtsabnahme. Tirzepatid und Semaglutid gehören zu den sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten.

