InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - July 9

Purchase of own shares

The Company announces that on 08 July 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 08 July 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,189 Lowest price paid per share: £ 80.7400 Highest price paid per share: £ 81.9800 Average price paid per share: £ 81.4977

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,459,109 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720)

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407

Schedule of Purchases

Shares purchased: 16,189 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 08 July 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 16,189 Highest price paid (per ordinary share) £ 81.9800 Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.7400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.4977

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 08/07/2024 10:16:55 BST 86 80.7400 XLON 1027356856684946 08/07/2024 10:19:00 BST 86 80.7600 XLON 1027356856685054 08/07/2024 10:19:08 BST 86 80.7400 XLON 1027356856685058 08/07/2024 10:26:00 BST 51 80.8600 XLON 1027356856685340 08/07/2024 10:31:35 BST 51 80.9400 XLON 1027356856685643 08/07/2024 10:59:01 BST 43 80.7600 XLON 1027356856687003 08/07/2024 11:08:44 BST 75 80.9800 XLON 1027356856687316 08/07/2024 11:14:40 BST 75 81.2000 XLON 1027356856687533 08/07/2024 11:16:51 BST 86 81.3800 XLON 1027356856687611 08/07/2024 11:16:51 BST 22 81.4000 XLON 1027356856687612 08/07/2024 11:16:51 BST 19 81.4000 XLON 1027356856687613 08/07/2024 11:16:54 BST 86 81.4000 XLON 1027356856687618 08/07/2024 11:19:19 BST 86 81.4200 XLON 1027356856687853 08/07/2024 11:19:19 BST 86 81.4000 XLON 1027356856687855 08/07/2024 11:19:20 BST 73 81.5000 XLON 1027356856687868 08/07/2024 11:19:20 BST 13 81.5000 XLON 1027356856687869 08/07/2024 11:20:35 BST 86 81.5400 XLON 1027356856687896 08/07/2024 11:20:35 BST 86 81.5200 XLON 1027356856687898 08/07/2024 11:20:35 BST 86 81.5000 XLON 1027356856687901 08/07/2024 11:23:29 BST 86 81.5000 XLON 1027356856688047 08/07/2024 11:23:44 BST 85 81.5200 XLON 1027356856688055 08/07/2024 11:23:44 BST 1 81.5200 XLON 1027356856688056 08/07/2024 11:23:44 BST 10 81.5000 XLON 1027356856688057 08/07/2024 11:23:44 BST 76 81.5000 XLON 1027356856688058 08/07/2024 11:23:57 BST 38 81.4800 XLON 1027356856688065 08/07/2024 11:23:57 BST 48 81.4800 XLON 1027356856688066 08/07/2024 11:23:57 BST 86 81.4600 XLON 1027356856688067 08/07/2024 11:24:09 BST 31 81.4400 XLON 1027356856688073 08/07/2024 11:24:09 BST 55 81.4400 XLON 1027356856688074 08/07/2024 11:25:17 BST 62 81.5000 XLON 1027356856688122 08/07/2024 11:25:20 BST 62 81.4800 XLON 1027356856688123 08/07/2024 11:29:48 BST 7 81.5800 XLON 1027356856688371 08/07/2024 11:29:48 BST 44 81.5800 XLON 1027356856688372 08/07/2024 11:29:48 BST 51 81.5600 XLON 1027356856688373 08/07/2024 11:29:48 BST 51 81.5400 XLON 1027356856688375 08/07/2024 11:30:45 BST 54 81.6400 XLON 1027356856688463 08/07/2024 11:30:45 BST 54 81.6200 XLON 1027356856688468 08/07/2024 11:33:26 BST 44 81.6600 XLON 1027356856688603 08/07/2024 11:33:26 BST 44 81.6400 XLON 1027356856688606 08/07/2024 11:33:26 BST 44 81.6200 XLON 1027356856688610 08/07/2024 11:34:16 BST 62 81.6600 XLON 1027356856688649 08/07/2024 11:34:31 BST 19 81.6600 XLON 1027356856688657 08/07/2024 11:34:31 BST 27 81.6600 XLON 1027356856688658 08/07/2024 11:34:31 BST 16 81.6600 XLON 1027356856688659 08/07/2024 11:36:09 BST 60 81.6600 XLON 1027356856688732 08/07/2024 11:36:09 BST 60 81.6400 XLON 1027356856688735 08/07/2024 11:37:43 BST 53 81.6600 XLON 1027356856688775 08/07/2024 11:37:43 BST 51 81.6400 XLON 1027356856688776 08/07/2024 11:37:43 BST 2 81.6400 XLON 1027356856688777 08/07/2024 11:39:05 BST 1 81.6000 XLON 1027356856688810 08/07/2024 11:47:51 BST 75 81.4800 XLON 1027356856689118 08/07/2024 11:48:58 BST 59 81.4800 XLON 1027356856689162 08/07/2024 11:48:58 BST 59 81.4600 XLON 1027356856689165 08/07/2024 11:55:20 BST 45 81.5400 XLON 1027356856689418 08/07/2024 11:55:21 BST 45 81.5200 XLON 1027356856689424 08/07/2024 11:56:06 BST 45 81.6000 XLON 1027356856689463 08/07/2024 11:57:28 BST 45 81.5800 XLON 1027356856689594 08/07/2024 11:58:45 BST 43 81.6400 XLON 1027356856689621 08/07/2024 11:58:45 BST 10 81.6400 XLON 1027356856689622 08/07/2024 11:58:45 BST 49 81.6200 XLON 1027356856689623 08/07/2024 11:58:45 BST 4 81.6200 XLON 1027356856689624 08/07/2024 11:59:06 BST 50 81.6400 XLON 1027356856689632 08/07/2024 12:00:04 BST 50 81.6400 XLON 1027356856689700 08/07/2024 12:00:22 BST 40 81.6000 XLON 1027356856689720 08/07/2024 12:00:22 BST 37 81.5800 XLON 1027356856689725 08/07/2024 12:05:27 BST 43 81.5800 XLON 1027356856689874 08/07/2024 12:05:58 BST 44 81.5000 XLON 1027356856689899 08/07/2024 12:10:09 BST 24 81.4200 XLON 1027356856690050 08/07/2024 12:10:11 BST 54 81.4200 XLON 1027356856690051 08/07/2024 12:14:06 BST 41 81.5000 XLON 1027356856690173 08/07/2024 12:18:02 BST 77 81.4800 XLON 1027356856690456 08/07/2024 12:20:12 BST 60 81.5600 XLON 1027356856690519 08/07/2024 12:20:12 BST 60 81.5400 XLON 1027356856690521 08/07/2024 12:22:33 BST 80 81.5800 XLON 1027356856690718 08/07/2024 12:27:25 BST 44 81.5600 XLON 1027356856691164 08/07/2024 12:29:08 BST 79 81.5400 XLON 1027356856691276 08/07/2024 12:29:34 BST 43 81.5400 XLON 1027356856691317 08/07/2024 12:30:00 BST 44 81.5400 XLON 1027356856691351 08/07/2024 12:33:31 BST 44 81.5800 XLON 1027356856691629 08/07/2024 12:34:22 BST 12 81.5800 XLON 1027356856691658 08/07/2024 12:34:22 BST 31 81.5800 XLON 1027356856691659 08/07/2024 12:38:33 BST 85 81.5800 XLON 1027356856691891 08/07/2024 12:46:45 BST 62 81.5800 XLON 1027356856692146 08/07/2024 12:47:46 BST 18 81.5800 XLON 1027356856692280 08/07/2024 12:47:46 BST 11 81.5600 XLON 1027356856692281 08/07/2024 12:47:46 BST 38 81.5600 XLON 1027356856692282 08/07/2024 12:50:05 BST 84 81.5200 XLON 1027356856692431 08/07/2024 12:51:01 BST 49 81.5600 XLON 1027356856692515 08/07/2024 12:52:16 BST 44 81.5600 XLON 1027356856692569 08/07/2024 12:53:15 BST 78 81.5800 XLON 1027356856692625 08/07/2024 13:01:11 BST 57 81.5800 XLON 1027356856693053 08/07/2024 13:12:03 BST 14 81.6800 XLON 1027356856693497 08/07/2024 13:12:03 BST 53 81.6800 XLON 1027356856693498 08/07/2024 13:12:28 BST 35 81.7000 XLON 1027356856693514 08/07/2024 13:12:28 BST 24 81.7000 XLON 1027356856693515 08/07/2024 13:12:29 BST 5 81.6800 XLON 1027356856693516 08/07/2024 13:12:29 BST 54 81.6800 XLON 1027356856693517 08/07/2024 13:14:47 BST 54 81.6800 XLON 1027356856693560 08/07/2024 13:16:25 BST 54 81.6600 XLON 1027356856693608 08/07/2024 13:17:23 BST 40 81.7000 XLON 1027356856693668 08/07/2024 13:17:23 BST 9 81.7000 XLON 1027356856693669 08/07/2024 13:20:03 BST 46 81.8000 XLON 1027356856693749 08/07/2024 13:20:03 BST 17 81.8000 XLON 1027356856693750 08/07/2024 13:20:24 BST 52 81.7800 XLON 1027356856693754 08/07/2024 13:20:24 BST 11 81.7800 XLON 1027356856693755 08/07/2024 13:21:56 BST 1 81.7600 XLON 1027356856693793 08/07/2024 13:30:18 BST 53 81.8600 XLON 1027356856694045 08/07/2024 13:30:18 BST 12 81.8600 XLON 1027356856694046 08/07/2024 13:31:00 BST 65 81.8400 XLON 1027356856694070 08/07/2024 13:31:00 BST 65 81.8200 XLON 1027356856694071 08/07/2024 13:31:19 BST 73 81.7800 XLON 1027356856694108 08/07/2024 13:37:03 BST 86 81.8400 XLON 1027356856694329 08/07/2024 13:43:39 BST 86 81.8400 XLON 1027356856694513 08/07/2024 13:43:41 BST 86 81.8200 XLON 1027356856694514 08/07/2024 13:45:24 BST 86 81.8000 XLON 1027356856694623 08/07/2024 13:49:00 BST 18 81.8600 XLON 1027356856694755 08/07/2024 13:49:00 BST 68 81.8600 XLON 1027356856694756 08/07/2024 13:51:23 BST 46 81.8600 XLON 1027356856694824 08/07/2024 13:51:23 BST 38 81.8600 XLON 1027356856694825 08/07/2024 13:51:52 BST 86 81.8400 XLON 1027356856694835 08/07/2024 13:51:52 BST 84 81.8200 XLON 1027356856694837 08/07/2024 13:55:30 BST 58 81.8200 XLON 1027356856694950 08/07/2024 13:56:49 BST 53 81.8400 XLON 1027356856695009 08/07/2024 13:58:06 BST 53 81.8200 XLON 1027356856695043 08/07/2024 13:59:01 BST 34 81.8400 XLON 1027356856695078 08/07/2024 13:59:01 BST 13 81.8400 XLON 1027356856695079 08/07/2024 14:00:21 BST 36 81.8000 XLON 1027356856695117 08/07/2024 14:10:44 BST 76 81.7000 XLON 1027356856695432 08/07/2024 14:13:02 BST 59 81.7600 XLON 1027356856695535 08/07/2024 14:17:32 BST 68 81.8200 XLON 1027356856695640 08/07/2024 14:17:46 BST 73 81.8600 XLON 1027356856695652 08/07/2024 14:17:55 BST 68 81.8400 XLON 1027356856695664 08/07/2024 14:18:05 BST 13 81.8200 XLON 1027356856695665 08/07/2024 14:18:05 BST 42 81.8200 XLON 1027356856695666 08/07/2024 14:18:05 BST 13 81.8200 XLON 1027356856695667 08/07/2024 14:21:29 BST 43 81.8000 XLON 1027356856695707 08/07/2024 14:21:29 BST 18 81.7800 XLON 1027356856695713 08/07/2024 14:22:37 BST 39 81.7600 XLON 1027356856695745 08/07/2024 14:22:38 BST 30 81.7600 XLON 1027356856695757 08/07/2024 14:23:33 BST 13 81.7600 XLON 1027356856695777 08/07/2024 14:23:33 BST 36 81.7600 XLON 1027356856695778 08/07/2024 14:25:46 BST 43 81.7600 XLON 1027356856695817 08/07/2024 14:25:48 BST 43 81.7400 XLON 1027356856695819 08/07/2024 14:27:44 BST 48 81.7600 XLON 1027356856695873 08/07/2024 14:37:04 BST 45 81.9600 XLON 1027356856696273 08/07/2024 14:37:04 BST 45 81.9400 XLON 1027356856696276 08/07/2024 14:37:28 BST 59 81.9800 XLON 1027356856696290 08/07/2024 14:37:28 BST 59 81.9600 XLON 1027356856696296 08/07/2024 14:38:35 BST 1 81.9400 XLON 1027356856696325 08/07/2024 14:40:23 BST 83 81.9800 XLON 1027356856696382 08/07/2024 14:41:27 BST 76 81.9600 XLON 1027356856696458 08/07/2024 14:44:07 BST 82 81.9600 XLON 1027356856696538 08/07/2024 14:45:35 BST 6 81.9400 XLON 1027356856696597 08/07/2024 14:45:35 BST 38 81.9400 XLON 1027356856696598 08/07/2024 14:46:48 BST 44 81.9200 XLON 1027356856696672 08/07/2024 14:47:02 BST 36 81.9000 XLON 1027356856696674 08/07/2024 14:47:02 BST 6 81.9000 XLON 1027356856696675 08/07/2024 14:47:56 BST 39 81.8600 XLON 1027356856696708 08/07/2024 14:49:11 BST 50 81.8600 XLON 1027356856696747 08/07/2024 14:52:00 BST 78 81.8400 XLON 1027356856696819 08/07/2024 14:53:15 BST 53 81.8600 XLON 1027356856696847 08/07/2024 14:54:53 BST 53 81.8400 XLON 1027356856696903 08/07/2024 14:54:53 BST 20 81.8200 XLON 1027356856696906 08/07/2024 14:54:53 BST 33 81.8200 XLON 1027356856696907 08/07/2024 14:55:44 BST 81 81.8400 XLON 1027356856696930 08/07/2024 14:59:00 BST 83 81.8800 XLON 1027356856697287 08/07/2024 15:03:51 BST 45 81.7800 XLON 1027356856697586 08/07/2024 15:03:51 BST 26 81.7600 XLON 1027356856697587 08/07/2024 15:03:51 BST 18 81.7600 XLON 1027356856697588 08/07/2024 15:05:28 BST 45 81.7400 XLON 1027356856697699 08/07/2024 15:05:42 BST 2 81.7200 XLON 1027356856697725 08/07/2024 15:14:39 BST 40 81.6800 XLON 1027356856698111 08/07/2024 15:14:39 BST 41 81.6800 XLON 1027356856698112 08/07/2024 15:16:38 BST 64 81.6400 XLON 1027356856698222 08/07/2024 15:16:38 BST 13 81.6400 XLON 1027356856698223 08/07/2024 15:20:21 BST 45 81.6800 XLON 1027356856698389 08/07/2024 15:25:00 BST 15 81.6200 XLON 1027356856698570 08/07/2024 15:25:00 BST 62 81.6200 XLON 1027356856698571 08/07/2024 15:26:10 BST 46 81.6400 XLON 1027356856698644 08/07/2024 15:28:21 BST 46 81.6200 XLON 1027356856698908 08/07/2024 15:29:50 BST 81 81.6200 XLON 1027356856699041 08/07/2024 15:30:49 BST 46 81.6000 XLON 1027356856699350 08/07/2024 15:31:06 BST 37 81.5800 XLON 1027356856699366 08/07/2024 15:32:01 BST 47 81.6000 XLON 1027356856699524 08/07/2024 15:35:26 BST 56 81.5800 XLON 1027356856699785 08/07/2024 15:39:01 BST 57 81.5400 XLON 1027356856700160 08/07/2024 15:39:01 BST 57 81.5200 XLON 1027356856700162 08/07/2024 15:39:09 BST 48 81.5000 XLON 1027356856700171 08/07/2024 15:39:59 BST 47 81.4800 XLON 1027356856700276 08/07/2024 15:42:15 BST 48 81.4800 XLON 1027356856700502 08/07/2024 15:48:41 BST 55 81.6400 XLON 1027356856701106 08/07/2024 15:48:54 BST 55 81.6200 XLON 1027356856701124 08/07/2024 15:48:54 BST 18 81.6000 XLON 1027356856701140 08/07/2024 15:48:54 BST 18 81.6000 XLON 1027356856701141 08/07/2024 15:48:54 BST 19 81.6000 XLON 1027356856701142 08/07/2024 15:48:55 BST 67 81.5800 XLON 1027356856701145 08/07/2024 15:49:36 BST 86 81.5800 XLON 1027356856701226 08/07/2024 15:49:38 BST 86 81.5600 XLON 1027356856701229 08/07/2024 15:49:38 BST 86 81.5400 XLON 1027356856701235 08/07/2024 15:51:01 BST 84 81.5800 XLON 1027356856701324 08/07/2024 15:51:49 BST 84 81.5600 XLON 1027356856701398 08/07/2024 15:52:31 BST 86 81.6800 XLON 1027356856701466 08/07/2024 15:53:14 BST 80 81.6800 XLON 1027356856701560 08/07/2024 15:53:14 BST 6 81.6800 XLON 1027356856701561 08/07/2024 15:53:20 BST 86 81.6600 XLON 1027356856701573 08/07/2024 15:54:22 BST 60 81.6400 XLON 1027356856701627 08/07/2024 15:55:30 BST 86 81.6200 XLON 1027356856701707 08/07/2024 15:56:12 BST 55 81.6000 XLON 1027356856701795 08/07/2024 15:57:11 BST 73 81.5800 XLON 1027356856701933 08/07/2024 15:57:50 BST 54 81.5600 XLON 1027356856702081 08/07/2024 16:00:03 BST 44 81.5400 XLON 1027356856702291 08/07/2024 16:00:34 BST 62 81.5200 XLON 1027356856702344 08/07/2024 16:01:00 BST 19 81.4800 XLON 1027356856702384 08/07/2024 16:01:41 BST 46 81.4400 XLON 1027356856702444 08/07/2024 16:02:44 BST 45 81.4400 XLON 1027356856702473 08/07/2024 16:03:51 BST 2 81.4400 XLON 1027356856702567 08/07/2024 16:03:52 BST 45 81.4200 XLON 1027356856702572 08/07/2024 16:05:37 BST 26 81.4200 XLON 1027356856702703 08/07/2024 16:05:37 BST 50 81.4200 XLON 1027356856702704 08/07/2024 16:08:57 BST 62 81.4000 XLON 1027356856702973 08/07/2024 16:10:05 BST 62 81.3800 XLON 1027356856703009 08/07/2024 16:10:05 BST 49 81.3600 XLON 1027356856703010 08/07/2024 16:10:15 BST 61 81.3400 XLON 1027356856703021 08/07/2024 16:13:07 BST 85 81.3800 XLON 1027356856703237 08/07/2024 16:14:15 BST 10 81.3400 XLON 1027356856703355 08/07/2024 16:14:15 BST 37 81.3400 XLON 1027356856703356 08/07/2024 16:19:50 BST 80 81.3200 XLON 1027356856703753 08/07/2024 16:23:16 BST 50 81.3200 XLON 1027356856704054 08/07/2024 16:23:23 BST 50 81.3200 XLON 1027356856704069 08/07/2024 16:25:07 BST 51 81.4200 XLON 1027356856704210 08/07/2024 16:25:41 BST 51 81.4000 XLON 1027356856704313 08/07/2024 16:25:41 BST 51 81.3800 XLON 1027356856704318 08/07/2024 16:26:09 BST 61 81.4000 XLON 1027356856704352 08/07/2024 16:26:09 BST 61 81.3800 XLON 1027356856704361 08/07/2024 16:27:20 BST 70 81.4000 XLON 1027356856704462 08/07/2024 16:27:23 BST 57 81.3800 XLON 1027356856704467 08/07/2024 16:27:23 BST 57 81.3600 XLON 1027356856704468 08/07/2024 16:27:23 BST 27 81.3400 XLON 1027356856704481 08/07/2024 16:29:37 BST 66 81.3400 XLON 1027356856704618 08/07/2024 16:31:04 BST 25 81.3400 XLON 1027356856704848 08/07/2024 16:31:04 BST 49 81.3400 XLON 1027356856704849 08/07/2024 16:31:37 BST 48 81.3200 XLON 1027356856704912 08/07/2024 16:31:37 BST 86 81.3000 XLON 1027356856704915 08/07/2024 16:32:40 BST 61 81.3400 XLON 1027356856704986 08/07/2024 16:32:40 BST 11 81.3400 XLON 1027356856704987 08/07/2024 16:32:41 BST 62 81.3200 XLON 1027356856704991 08/07/2024 16:32:41 BST 24 81.3200 XLON 1027356856704992 08/07/2024 16:33:47 BST 48 81.3400 XLON 1027356856705078 08/07/2024 16:33:47 BST 38 81.3400 XLON 1027356856705079 08/07/2024 16:34:56 BST 86 81.3400 XLON 1027356856705137 08/07/2024 16:35:41 BST 47 81.3400 XLON 1027356856705192 08/07/2024 16:35:41 BST 34 81.3400 XLON 1027356856705193 08/07/2024 16:35:48 BST 58 81.3200 XLON 1027356856705220 08/07/2024 16:35:55 BST 62 81.3000 XLON 1027356856705231 08/07/2024 16:38:01 BST 27 81.3400 XLON 1027356856705534 08/07/2024 16:38:43 BST 34 81.3400 XLON 1027356856705556 08/07/2024 16:39:21 BST 45 81.3200 XLON 1027356856705596 08/07/2024 16:39:21 BST 45 81.3000 XLON 1027356856705598 08/07/2024 16:40:54 BST 13 81.3400 XLON 1027356856705754 08/07/2024 16:40:54 BST 32 81.3400 XLON 1027356856705755 08/07/2024 16:40:58 BST 45 81.3200 XLON 1027356856705769 08/07/2024 16:42:17 BST 21 81.3800 XLON 1027356856706001 08/07/2024 16:42:17 BST 60 81.3800 XLON 1027356856706002 08/07/2024 16:43:42 BST 66 81.3400 XLON 1027356856706192 08/07/2024 16:48:53 BST 44 81.3000 XLON 1027356856706812 08/07/2024 16:48:53 BST 44 81.2800 XLON 1027356856706815 08/07/2024 16:48:54 BST 45 81.2600 XLON 1027356856706818 08/07/2024 16:49:54 BST 15 81.2200 XLON 1027356856706871 08/07/2024 16:49:54 BST 26 81.2200 XLON 1027356856706872 08/07/2024 16:53:40 BST 11 81.1200 XLON 1027356856707293 08/07/2024 16:53:40 BST 37 81.1200 XLON 1027356856707294 08/07/2024 16:55:16 BST 86 81.1800 XLON 1027356856707415 08/07/2024 16:55:19 BST 1 81.1600 XLON 1027356856707426 08/07/2024 16:55:22 BST 85 81.1600 XLON 1027356856707428 08/07/2024 16:56:46 BST 3 81.2200 XLON 1027356856707551 08/07/2024 16:56:46 BST 69 81.2200 XLON 1027356856707552 08/07/2024 16:56:46 BST 14 81.2200 XLON 1027356856707553 08/07/2024 17:00:27 BST 72 81.2600 XLON 1027356856707907 08/07/2024 17:00:27 BST 14 81.2600 XLON 1027356856707908 08/07/2024 17:00:27 BST 18 81.2400 XLON 1027356856707910 08/07/2024 17:00:27 BST 68 81.2400 XLON 1027356856707911 08/07/2024 17:03:00 BST 86 81.2800 XLON 1027356856708276 08/07/2024 17:05:03 BST 86 81.2800 XLON 1027356856708534 08/07/2024 17:05:08 BST 86 81.2600 XLON 1027356856708539 08/07/2024 17:05:08 BST 74 81.2400 XLON 1027356856708540 08/07/2024 17:05:08 BST 12 81.2400 XLON 1027356856708541 08/07/2024 17:05:53 BST 63 81.2400 XLON 1027356856708654 08/07/2024 17:06:18 BST 1 81.2600 XLON 1027356856708702 08/07/2024 17:06:18 BST 1 81.2600 XLON 1027356856708703 08/07/2024 17:06:18 BST 65 81.2600 XLON 1027356856708704 08/07/2024 17:07:30 BST 67 81.2600 XLON 1027356856708822 08/07/2024 17:08:49 BST 49 81.2600 XLON 1027356856708955 08/07/2024 17:10:52 BST 67 81.2400 XLON 1027356856709343 08/07/2024 17:12:57 BST 86 81.2600 XLON 1027356856709719 08/07/2024 17:13:50 BST 86 81.2400 XLON 1027356856709832 08/07/2024 17:13:53 BST 59 81.2200 XLON 1027356856709850 08/07/2024 17:14:12 BST 86 81.2000 XLON 1027356856709900 08/07/2024 17:15:39 BST 65 81.2200 XLON 1027356856710174 08/07/2024 17:17:56 BST 61 81.2400 XLON 1027356856710601 08/07/2024 17:19:22 BST 7 81.2400 XLON 1027356856710886 08/07/2024 17:19:22 BST 1 81.2400 XLON 1027356856710887 08/07/2024 17:19:22 BST 14 81.2400 XLON 1027356856710888 08/07/2024 17:19:22 BST 62 81.2400 XLON 1027356856710889 08/07/2024 17:20:01 BST 43 81.2400 XLON 1027356856710969 08/07/2024 17:20:06 BST 86 81.2400 XLON 1027356856711008 08/07/2024 17:20:13 BST 61 81.2200 XLON 1027356856711050 08/07/2024 17:20:48 BST 43 81.2400 XLON 1027356856711219 08/07/2024 17:20:58 BST 43 81.2400 XLON 1027356856711243 08/07/2024 17:21:16 BST 60 81.2400 XLON 1027356856711269 08/07/2024 17:21:16 BST 20 81.2400 XLON 1027356856711270 08/07/2024 17:21:51 BST 43 81.2400 XLON 1027356856711326 08/07/2024 17:22:50 BST 82 81.2600 XLON 1027356856711543 08/07/2024 17:22:50 BST 43 81.2600 XLON 1027356856711545 08/07/2024 17:23:48 BST 21 81.2400 XLON 1027356856711692 08/07/2024 17:23:48 BST 27 81.2400 XLON 1027356856711693 08/07/2024 17:23:48 BST 17 81.2400 XLON 1027356856711694 08/07/2024 17:23:48 BST 17 81.2400 XLON 1027356856711695 08/07/2024 17:23:55 BST 82 81.2200 XLON 1027356856711730 08/07/2024 17:24:00 BST 11 81.2000 XLON 1027356856711737 08/07/2024 17:24:30 BST 59 81.2000 XLON 1027356856711800 08/07/2024 17:25:04 BST 45 81.2000 XLON 1027356856711956 08/07/2024 17:25:30 BST 66 81.2000 XLON 1027356856712049 08/07/2024 17:25:54 BST 84 81.2200 XLON 1027356856712153 08/07/2024 17:25:54 BST 22 81.2200 XLON 1027356856712154 08/07/2024 17:25:54 BST 28 81.2200 XLON 1027356856712159 08/07/2024 17:25:54 BST 10 81.2200 XLON 1027356856712160 08/07/2024 17:25:54 BST 5 81.2200 XLON 1027356856712161 08/07/2024 17:25:59 BST 38 81.2200 XLON 1027356856712203 08/07/2024 17:25:59 BST 5 81.2200 XLON 1027356856712204 08/07/2024 17:26:51 BST 79 81.2200 XLON 1027356856712333 08/07/2024 17:26:51 BST 13 81.2200 XLON 1027356856712334 08/07/2024 17:26:51 BST 6 81.2200 XLON 1027356856712335 08/07/2024 17:27:12 BST 43 81.2200 XLON 1027356856712419 08/07/2024 17:27:21 BST 41 81.2200 XLON 1027356856712456 08/07/2024 17:27:21 BST 9 81.2200 XLON 1027356856712457 08/07/2024 17:28:00 BST 20 81.2000 XLON 1027356856712581 08/07/2024 17:28:00 BST 23 81.2000 XLON 1027356856712582 08/07/2024 17:28:12 BST 43 81.2000 XLON 1027356856712602 08/07/2024 17:28:34 BST 26 81.2000 XLON 1027356856712663 08/07/2024 17:29:16 BST 51 81.1800 XLON 1027356856712771 08/07/2024 17:29:56 BST 2 81.1800 XLON 1027356856712913 08/07/2024 17:29:58 BST 5 81.2000 XLON 1027356856712928

