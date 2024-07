Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten hat sich zu Wochenbeginn mit einem Kursplus von knapp 18 Prozent eindrucksvoll an der Heimatbörse in London zurückgemeldet. Eine Kapazitätsreservierung in Höhe von 500 Megawatt eines globalen Industriekunden hat frische Fantasie bei ITM Power entfacht (DER AKTIONÄR berichtete). Indes tritt JPMorgan nun auf die Euphoriebremse.Die amerikanische Bank hat das Papier des Wasserstoff-Unternehmens von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und ihnen den warnenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...