Intel (INTC) Aktien verzeichneten diesen Montag einen Anstieg von über 6% und erreichten ein Zweimonatshoch, angetrieben durch steigendes Interesse an künstlicher Intelligenz (KI) für Personalcomputer und andere Hardware-Trends in Verbindung mit dieser Technologie. Analytiker ohne Namensnennung betonten, dass der Halbleitergigant von einem allgemeinen Chip-Rallye im Tech-Sektor mitprofitieren könnte, nachdem er zuvor in diesem Jahr hinter Konkurrenten zurückgeblieben war. Flexible modulare Designfähigkeiten solcher anderer Anbieter von server- und Datenlagerungshardware erlauben es Kunden, ihre Systeme zu personalisieren und erweitern, was bedeutet, dass Intel Mitaufholbedarf haben könnte. Darüber hinaus erholten sich einige andere Aktien, nachdem diese in der ersten Jahreshälfte schwächer abgeschnitten hatten, wobei Analysten von einem deutlichen Aufholpotenzial in der zweiten Jahreshälfte ausgehen.

