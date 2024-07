The following instruments on XETRA do have their first trading 09.07.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.07.2024



Anleihen/ETF



1 BE0390150168 ING Belgium S.A./N.V.

2 US92343VGN82 Verizon Communications Inc.

3 NO0013250597 Brödernas Group AB

4 CA58769CAD44 Mercedes-Benz Finance Canada Inc.

5 ES0000012N43 Spanien, Königreich

6 IE0005E8B9S4 Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF