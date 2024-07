NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Juli reduzierte Analyst Patrick Creuset seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Billigfluggesellschaft ein wenig. Derweil sei die Aktie historisch günstig bewertet, und in den kommenden drei Jahren dürften die Iren jährlich für eine Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen, heißt es in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



