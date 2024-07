Starker Start für Nvidia in die Woche: Die Aktie ging mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 128,20 Dollar aus dem Handel und nähert sich dem Rekordhoch bei 140,76 Dollar an. Gleich drei Analysten haben sich am Montag optimistisch zu Nvidia geäußert. Wie Anleger im Best Case richtig Kasse machen können? So geht's.

