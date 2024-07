Evotec SE gab heute bekannt, dass ihr Biologika-Segment, Just - Evotec Biologics, Inc., seine strategische Partnerschaft mit Sandoz erweitert hat. Just - Evotec Biologics wird nach einer frühen wissenschaftlichen Validierung angemessene finanzielle Mittel erhalten sowie weitere Zahlungen, die vom Erreichen von Entwicklungsmeilensteinen ab 2025 abhängen. Die erweiterte Partnerschaft verfestigt Just - Evotec Biologics' Engagement, langfristig Biosimilars für Sandoz zum kommerziellen Einsatz aus ihrer neu gebauten J.POD®-Produktionsanlage für die Biologika-Herstellung auf dem Campus Curie in Toulouse, ...

