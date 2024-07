Bei drohenden Netzengpässen werden auch Photovoltaik-Anlagen von Netzbetreibern abgeregelt. Dies erfolgt jedoch direkt am Wechselrichter und nicht am Netzanschlusspunkt, wie Hans Urban moniert. Somit wird durch die Abregelung auch die Eigenversorgung der Betreiber gekappt und sie müssen teuren Netzstrom beziehen. Dies ließe sich mit einem angepassten Rechtsrahmen und technischen Nachrüstungen in jedem Fall vermeiden. pv magazine: Angesichts des großen Photovoltaik-Zubaus gibt es an sonnigen Tagen oft ein Überangebot an Solarstrom. Um Netzengpässe zu vermeiden, regeln viele Netzbetreiber Photovoltaik-Anlagen ...

