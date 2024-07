Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell zunächst kaum bewegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0827 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Der Franken tendiert derweil etwas schwächer. Ein Euro kostet am Dienstagmorgen 0,9730 Franken nach 0,9713 am Montagabend. Der US-Dollar wird mit 0,8985 nach 0,8970 Franken knapp unter der Marke von 0,90 gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...