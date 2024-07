Die Aktie des Energieriesen BP gibt im heutigen Handel nach. Denn die Ergebnisse des Konzerns werden im zweiten Quartal von milliardenschweren Wertberichtigungen belastet. Das Unternehmen werde dabei eine bis zwei Milliarden US-Dollar abschreiben. Dies teilte der britische Öl- und Gasproduzent am Dienstag in London mit.Dabei entfallen auch Abschreibungen auf die Raffinerie in Gelsenkirchen. BP hat im März angekündigt, den Standort verkleinern zu wollen, da die Kosten dort zu hoch sind und die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...