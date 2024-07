Die BMW-Aktie hat am Dienstagmorgen einen freundlichen Start verzeichnet und trotzt damit kurzzeitig den jüngsten negativen Neuigkeiten. Nachdem am Freitag die Strafzölle eingeführt wurden und JPMorgan skeptisch bleibt, ist nun Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Die HSBC hat die BMW-Aktie am Morgen hochgestuft. HSBC-Analyst Michael Tyndall ist der Meinung das die Kursschwäche der vergangenen drei Monate die marktsorgen über Gebühr eingepreist hätte. BMW winke eine stete Entwicklung, was nach dem ...

