Kommentar: Sensation des Jahres oder nur eine fixe Idee? Startet nach Ehang, Archer und Lilium Elon Musk eines Tages doch noch Flug-Aktivitäten? Auffallend sind seine Nähe zu Trump und dessen Visionen für komplett neue Städte.Unser neuer Hot-Stock Archer Aviation fliegt zweistellig ins Plus, weil Stellantis mehr in Flugtaxis investiert. Macht Sinn, da das alte Autogeschäft an Reiz verliert. Auch Tesla ist im Q2 trotz Rabatten geschrumpft. Doch ich habe einen Verdacht: Musk zieht seinen letzten Joker ...

