- BERENBERG RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MACFARLANE GROUP PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BALTIC CLASSIFIEDS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - CITIGROUP CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4550 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES MORTGAGE ADVICE BUREAU TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON PRICE TARGET TO 340 (345) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 135 (120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1315 (1080) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CURRYS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 95 (80) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 310 (245) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MOONPIG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 220 (195) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITE GROUP TARGET TO 1170 (1160) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ITM POWER TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 90 (130) PENCE - JPMORGAN PLACES ITM POWER ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3550 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BRIDGEPOINT TARGET TO 267 (278) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 450 (435) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 495 (480) PENCE - 'BUY'



